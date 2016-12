Krenuvši redom prvi događaj bio je aukcija fotografija u Dim lights press centru čijom se prodajom sakupljaju pare za kupovinu zemljišta za kuću porodici Halilović. Prije same ceremonije zatvaranja u 18:00h otvorena je izložba slika nastalih u likovnoj koloniji ''Boje prijateljstva'' u sklopu 12. Internacionalnog ''Festivala prijateljstva'', da bi se potom program preselio u Veliku salu CZK gdje je u 19:30h upriličeno umjetničko veče u zavičaju, promocija stručne,dvojezične ( bosansko-italijanske) knjige: Dida, autorice Emine Gegić. Promotor knjige bio je Mladen Bičanić publicista i novinar iz Hrvatske, te projekcija svjetski nagrađivanog dokumentarnog filma: Ambasadori uče jezik, autora i reditelja Šemsudina Gegića koji govori o djeci koja su 1992 godine evakuirana iz doma Ljubica Ivezić današnji Dom Bjelave u Italiju gdje su ih rasporedili u domove po raznim gradovima, da bi ih na kraju usvajale porodice a neki su čak i prodavani za velike novce. Kako kaže i sam autor velika je tragedija to što je djeci mjenjano identitet a da ih za to niko nije ni pitao. Treba naglasiti da je ovo jedan od trženijih dokumentarnih filmova. Posljednja noć 12. Internacionalnog ''Festivala prijateljstva'' završena je obraćanjem načelnika općine Muhameda Ramovića a ujedno i predsjednika Organizacionog odbora koji je konstaova da je dvanesti po redu festival uspješno završen bez ijednog većeg incidenta. U nastavku ceremonije zatvaranja uz himnu festivala spuštena je zastava istog od strane učenika generacije i gostiju iz Turske a čitavu ceremoniju uveličao je vatromet. Na zatvaranju program su upotpunili sjajni nastupi goraždanskih vokalnih solista Salka Derviševića, Fejza Fejzića, Ajle Čavrk, Zijada Turkušića, Mustafe Ćerimagića i Eldina Karaosmanovića uz pratnju Narodnog orkestra Elvir Mudželet. Nakon toga uslijedio je nastup popularne Šemse Suljaković pred oko 10 000 prisutnih. Na kraju treba spomenuti i to da je 10.08.2009. godine upriličen press na kojem su svi članovi Organizacionog odbora konstatirali da je 12. Internacionalni ''Festival prijateljstva'' Goražde 2009 uspješno završen te da je organizacija protekla u najboljem redu. Poslije pressa upriličen je koktel na kojem su prisustvovali svi učesnici festivala iz Goražda, te ljudi koji su dali svoj doprinos u organizaciji i realizaciji festivala.